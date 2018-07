Paulo Macedo, diretor de relações externas da Femsa Mercosul, é um executivo que fala de Miami com propriedade. Como visita a região pelo menos seis vezes ao ano para fazer negócios, ele tem uma lista certeira de dicas - a começar pelo bairro escolhido para passar os dias de trabalho: chama-se Coral Gables. Fica a 10 minutos do aeroporto e a 20 minutos de Miami Beach. Lá, o hotel sugerido é o Biltmore, com diárias a partir de R$ 472.

Distante do movimento das praias e dos centros de compra, o hotel fica a menos de três quadras de restaurantes requintados. Para almoços de negócio, Macedo indica o Morton"s, uma steak house com cardápio e ambiente que agradam a executivos. "As mesas estão distantes um metro umas das outras, a música é baixa, não é preciso levantar a voz e as pessoas raramente usam celular."

Se a ideia é participar de um jantar informal, com outros executivos, Macedo prefere o Ortanique on the Mile, de comida caribenha. "Não é tão sofisticado para ir de terno e gravata e também não é um ambiente romântico." Entre os pratos contemporâneos, ele destaca os que são preparados com frutos do mar.

O trajeto do hotel até qualquer um desses restaurantes pode ser feito a pé. Mas se o trabalho exige um deslocamento maior, a dica de Macedo é que o executivo se programe e alugue um carro. "É mais barato e mais prático, porque é difícil táxi nas ruas. Sempre é preciso ligar para uma central."

Luxo e tecnologia num hotel de 1926

O Hotel Biltmore fica no bairro de Coral Gables, fora dos tradicionais circuitos turísticos, mas não tão distante que torne impossível, por exemplo, uma passada pelo distrito Art Décor em Miami Beach. "É como se fosse os Jardins em São Paulo", compara Paulo Macedo. O hotel, garante, é tudo o que um executivo deseja: prático e com o conforto de um cinco estrelas.

Os hóspedes têm à disposição salas de reuniões para grupos grandes ou pequenos e banda larga em todos os cantos, além de um estratégico serviço expresso de lavanderia. O luxuoso hotel da década de 20 tem também academia de ginástica para hóspedes, como o executivo da Femsa, que não dispensam uma atividade física mesmo quando viajam a trabalho. "Outro ponto forte do hotel é que ele está localizado numa região muito segura." Dá para fazer os roteiros a pé, mesmo durante à noite, porque é tudo iluminado.

Para descontrair

Uma boa dica de passeio é o Venetian Pool, uma piscina natural construída há 80 anos, em antigas pedreiras. O lugar é movimentado nos fins de semana. E, quem preferir, pode pegar um bonde até lá.

Para os que não querem sair de Miami sem pisar num shopping, o Dadeland Mall é uma opção. Fica a 15 minutos de carro do Hotel Biltmore. É possível também chegar de metrô. Entre as 200 lojas, estão grifes como Banana Republic, Gap e Guess.