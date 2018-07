Paulo Octavio é suspeito de integrar esquema de alvarás

As investigações começaram em 2011, por iniciativa do Ministério Público do DF. Segundo a Polícia Civil, há indícios de que servidores públicos recebiam vantagens para liberar alvarás de grandes empreendimentos sem o cumprimento de exigências, como os estudos de impacto de vizinhança e de tráfego. "A suspeita é de que criavam dificuldades para os empresários para depois ter as facilidades", afirmou o diretor geral da Polícia Civil, delegado Jorge Xavier.

A Justiça autorizou a prisão temporária (até 5 dias) dos administradores de duas cidades-satélites do DF, espécies de subprefeitos: Carlos Sidney de Oliveira, de Águas Claras, foi detido pela manhã. Na casa dele, os policiais encontraram R$ 50 mil em dinheiro. Ouvido, o servidor disse que a quantia provém de seus rendimentos. Carlos Alberto Jales, gestor de Taguatinga, não foi localizado e era considerado foragido nesta quinta-feira.

A Polícia Civil pretende apurar se um grupo de empresários pagou propina para liberar as licenças ou foi achacada. Os policiais explicaram que algumas construções obtinham licenças e autorizações em tempo recorde, não condizente com um processo normal. Além de Paulo Octavio e dos administradores, outras nove pessoas, entre empresários, comerciantes e funcionários de empresas, são investigados.

Entre os empreendimentos listados no inquérito, consta o JK Shopping & Tower, erguido em Taguatinga pelo grupo Paulo Octavio, pertencente ao ex-vice-governador, cuja inauguração está prevista para o próximo dia 16. A Justiça expediu mandado de condução coercitiva para Paulo Octavio prestar depoimento na Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deco) do DF. Porém, o empresário não foi localizado em sua casa pelos policiais. À tarde, ele se apresentou acompanhado do advogado, Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay.

A Polícia Civil não detalhou a participação de cada investigado no suposto esquema, alegando prejuízo às investigações. "Ele (Paulo Octavio) foi ouvido na condição de suspeito", limitou-se a dizer o delegado da Deco, Fábio Santos de Souza. Após o depoimento, Octavio negou qualquer irregularidade e disse que os trâmites para a concessão de licenças, autorizações e alvarás para os empreendimentos de suas empresas ficam a cargo de escritórios terceirizados. Ele disse estranhar que seu nome venha à tona na investigação quando seu nome reaparece na cena política.

Octavio era vice do ex-governador José Roberto Arruda, que renunciou em meio ao escândalo de corrupção investigado na Operação Caixa de Pandora, em 2010. Ele assumiu o governo por pouco tempo, mas renunciou alegando falta de condições políticas. Recentemente, aderiu ao PP, da base do governador Agnelo Queiroz (PT), e não descarta um projeto eleitoral para 2014.