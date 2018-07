Paulo Octávio fará apelo a deputados em reunião hoje

Uma comissão suprapartidária de cinco deputados distritais foi ao Palácio do Buriti, sede do governo do Distrito Federal, na noite de quinta-feira, para avisar Paulo Octávio da abertura de processo de impeachment contra ele. Segundo os distritais presentes, o governador em exercício mostrou seu desagrado com a medida e reclamou do processo sumário.

Por meio de nota, as bancadas do PT e do PDT informaram ontem que não compareceriam ao encontro previsto para hoje por entender que "o papel mais importante da Câmara Legislativa, neste momento, é concluir os processos de impeachment do governador e vice-governador e de quebra de decoro parlamentar de deputados flagrados na operação Caixa de Pandora". Entre os que confirmaram presença está o presidente da Câmara Legislativa, Wilson Lima (PR).

Ontem, um dia após anunciar que não renunciaria, o governador em exercício manteve uma agenda cheia de encontros, incluindo a reunião de uma hora com 20 secretários de governo no Palácio do Buriti. A assessoria do governo do DF informou que a previsão, agora, é que a rotina de inauguração de obras seja retomada e descartou, mais uma vez, a hipótese de renúncia de Paulo Octávio. A mesma estratégia de visitação a obras, em meio à crise, foi adotada pelo governador eleito José Roberto Arruda, antes de ser preso por determinação do Superior Tribunal de Justiça há nove dias.

Em discurso feito na quinta-feira, Paulo Octávio admitiu que "falta apoio de importantes setores da comunidade de Brasília". Apareceu frente às câmeras acompanhado de secretários, aliados e assessores. "Já renunciei ao direito de me candidatar ao governo do Distrito Federal, mas não posso renunciar da obrigação de servir Brasília e o seu povo", disse.