Paulo Renato: censo escolar contradiz dados do MEC O Censo Escolar da Educação Básica 2009 (Educacenso), que será apresentado hoje pelo Ministério da Educação (MEC), "contradiz" as informações da própria pasta, que mostravam que 90% dos professores de quinta a oitava séries e do ensino médio tinham formação superior, afirmou hoje o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Paulo Renato Souza, em entrevista à Rádio Eldorado. De acordo com o Educacenso, dependendo do nível de ensino, a quantidade de docentes sem formação apropriada varia de 10% a, aproximadamente, 30%.