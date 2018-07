Paulo Teixeira é eleito vice-presidente na CPI do Cachoeira O deputado Paulo Teixeira (SP), ex-líder do PT na Câmara, foi escolhido nesta terça-feira para ocupar a vice-presidência da CPI do Cachoeira sob protestos da oposição que queria que um dos seus membros fosse escolhido pelo presidente da comissão, senador Vital do Rêgo (PMDB-PB).