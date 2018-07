Paulo Vanzolini lembra carreira na Bela Vista Hoje, às 21h30, Paulo Vanzolini se apresenta no Café Piu Piu (R. Treze de Maio, 134, Bela Vista). Ao lado da cantora Ana Bernardo e dos músicos Pratinha (flauta), Adriano Busko (percussão) e Ítalo Peron (violão, arranjos e direção musical), o compositor relembrará passagens de sua carreira, com clássicos como Volta por Cima e Ronda. Os ingressos custam R$ 15. Mais informações pelo telefone 3258-8066. Também hoje e amanhã, Vanzolini será homenageado em outro palco. No Sesc Pinheiros, a cantora Virgínia Rosa fará shows dedicados à obra do compositor paulistano, com ingressos de R$ 3 a R$ 12. (R. Paes Leme, 195, Pinheiros).