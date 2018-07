Diogo Portugal apresenta o espetáculo 'Hã?!' no Shopping Metrô Tatuapé. Se estiver passeando por lá, aproveite para ouvir (e rir com) as boas piadas do humorista paranaense. Shopping Metrô Tatuapé.

Praça de eventos (piso Tatuapé). Av. Radial Leste, s/nº (esq. com a R. Tuiutí), 2090-7400. Dom. (24), 13h. Grátis.