Pausa para provar os melhores vinhos de Salta

A natureza foi generosa com Cafayate - os Andes estão ali para comprovar, assim como o desfiladeiro batizado com o nome da cidade e um céu que parece mais azul no contraste com o verde dos cactos. Mas não dá para negar que, atualmente, o principal atrativo da região chega ao mundo engarrafado.

Frutado e extremamente aromático, o vinho branco feito com a uva Torrontés conquistou mercado na Europa e nos Estados Unidos. A ponto de alguns experts acreditarem que ele pode se tornar tão sinônimo de Argentina quanto o tinto Malbec.

Parêntesis necessário: embora existam uvas de nome igual na Galícia e na Ilha da Madeira, a Torrontés pode ser considerada nativa da Argentina.

O clima seco de Cafayate sempre foi favorável ao plantio das vinhas, tanto é que o cultivo ali começou no fim do século 19. A região conta, ainda, com temperatura entre 15 e 18 graus durante a fase de crescimento das uvas, boa condição de luminosidade e solo arenoso. Só que a produção de qualidade teve início apenas nos anos 1990, quando as pequenas vinícolas locais começaram a incorporar novas técnicas e a investir de fato na Torrontés.

Hoje, a cidade concentra as vinícolas-butique da província, para o deleite dos apaixonados pela bebida. Em tempo: Cafayate também produz vinhos com uvas Malbec e com a Tannat, típica do Uruguai. Aliás, a crescente produção de Tannat na província argentina acabou chamando a atenção dos vizinhos - e algumas vinícolas uruguaias acabaram se associando a bodegas de Cafayate.

Para provar o melhor, um bom começo é a Bodega El Porvenir, fundada em 1890 por uma família de imigrantes italianos. Seus vinhedos, espalhados em 78 hectares, estão a 1.750 metros de altura e produzem 200 mil garrafas por ano. É preciso agendar a visita.

Também não deixe de passar pela El Esteco, cujas instalações estão na área do hotel Patios de Cafayate. Na época da colheita das uvas, o Patios realiza para seus hóspedes degustações coordenadas por enólogos, além de jantares nos vinhedos.

A El Esteco tem 400 hectares de vinhedos e também está aberta a visitas. Há programas variados. Se puder escolher, fique com o mais longo, que dá direito a explicações no vinhedo, tour pelas caves e degustação de todos os rótulos. Por ali, o Don David se destaca pela boa relação custo-benefício.

Saiba mais

El Porvenir: Confira detalhes no site (clique em Experiencia Porvenir).

El Esteco: Oferece vários tipos de experiência, com duração de pelo menos uma hora. A mais completa leva 2h45.

Nos hotéis, clientes colhem uvas e visitam adegas

Os hotéis próximos de Cafayate souberam usar a seu favor a vocação da região. O Hotel & Spa Patios de Cafayate, por exemplo, mantém vinícola própria, a Bodega El Esteco. Assim, os hóspedes podem passear pelos vinhedos, participar da colheita e até conhecer o processo de envelhecimento e produção da bebida.

No refinado restaurante do hotel, o vinho está presente nas refeições, harmonizado com os sabores regionais. Além disso, os hóspedes podem relaxar enquanto se banham em vinho - literalmente. O Wine Spa oferece diversos tratamentos com sais e cremes produzidos a partir das uvas colhidas no hotel, que contêm propriedades antioxidantes dos polifenóis da fruta. A diária sai por a partir de US$ 484.

Já em Colomé, a oeste dos Vales Calchaquíes, o turista tem a opção de repousar na Estancia Colomé, hotel-butique erguido pela família Hess em meio a uma charmosa fazenda.

Do restaurante, é possível avistar os vinhedos que produzem Malbecs e Cabernets Sauvignons a uma altitude que varia de 2.200 a 3.111 metros. A adega também conta com o museu que reúne grande parte da obra do artista plástico James Turrell. Diárias desde US$ 390.

