Pavimentação da Paraty-Cunha começa este mês

RIO DE JANEIRO - Prometida há décadas, a pavimentação da estrada Paraty-Cunha começa este mês, mas só fica pronta em julho de 2014, de acordo com cronograma apresentado nesta terça-feira pelo governo do Rio. Na sexta-feira, 5, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concedeu licença de instalação para a obra no trecho de 9,4 quilômetros que fica dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaina.

Haverá cobrança de uma taxa por veículo que atravessar a via. No entanto, o valor ainda não foi definido. O subsecretário estadual de Urbanismo Regional e Metropolitano, Vicente Loureiro, disse que a taxa deverá ficar em torno de R$ 10,00, mas isso ainda depende da tramitação de uma autorização legislativa. O objetivo, de acordo com Loureiro, é reduzir o tráfego "desnecessário". Os recursos serão destinados ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e deverão ser aplicados no parque.