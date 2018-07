PayPal testa financiamento para vendedores online

O PayPal já testou um programa de financiamento para vendedores do eBay no Reino Unido e planeja testes similares nos Estados Unidos este ano, disse um porta-voz da empresa na terça-feira.

"Os mercados são um grande laboratório de inovação para nós testarmos novas experiências", disse o vice-presidente sênior de serviços financeiros do PayPal Gary Marino, na semana passada em evento do eBay.

O programa do Reino Unido e o que será realizado nos EUA se foca nos comerciantes que vendem no eBay.com, na casa dos milhões. O porta-voz do PayPal se recusou a dizer quantos destes vendedores eram alvo com o novo financiamento.

Bancos e outros fornecedores de empréstimos para comerciantes se afastaram do segmento, na esteira da crise financeira de 2008, deixando uma abertura para fontes alternativas de financiamento.

A combinação de rápido crescimento de vendas online e a falta de crédito para negócios menores criou uma forte demanda para novos tipos de financiamento entre vendedores que atuam na Amazon.com, eBay.com e outros mercados.