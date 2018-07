PB investiga tortura de preso acusado de matar família O Governo da Paraíba afastou o diretor do Presídio do Róger, em João Pessoa, Dinamérico Cardim, e mandou abrir uma sindicância para investigar as cenas de tortura praticadas supostamente por agentes penitenciários contra o presidiário José Carlos dos Santos, no interior de uma cela. As cenas de tortura foram gravadas de um aparelho celular - por alguém que estava no local da prisão - e postadas na Internet. As cenas são chocantes e mostram Santos sendo espancado na cabeça e chutado pelos supostos agentes penitenciários.