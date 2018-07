Pç. Charles Miller, em SP, terá zona azul todos os dias A partir deste sábado o cartão de zona azul será exigido na Praça Charles Miller, no Pacaembu, zona oeste de São Paulo, também aos fins de semana e feriados, das 9 às 18 horas. Durante a semana, a zona azul já vigora no local entre as 7 horas e meia-noite. Em nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) justificou que a ideia é melhorar a oferta de vagas na região, aumentando a rotatividade das 572 vagas, que também atendem visitantes do Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu. A portaria da Secretaria de Transportes que regulamenta a alteração foi publicada hoje no Diário Oficial da cidade. A CET ressaltou que as regras de estacionamento para os estudantes de escolas situadas no entorno da praça permanecem inalteradas. O "cartão do estudante" permite deixar o veículo no local durante a aula e fazer o pagamento do estacionamento por mês, com desconto. Mais informações, segundo a CET, podem ser obtidas nas secretarias das escolas.