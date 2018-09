PC-RJ apresenta acusado de atear fogo em adolescentes A Polícia Civil do Rio apresentou, esta tarde, Paulo Roberto de Oliveira Ribeiro, conhecido como Dupira, de 19 anos, como o acusado de atear fogo na moradora de rua Flávia de Souza Oliveira, 16 anos, e no amigo dela, W. A., de 17 anos. Os dois estavam sob o Viaduto dos Marinheiros, na Praça da Bandeira, no Rio, quando foram atacados. Flávia morreu no local. Wellington foi internado no Hospital Municipal Souza Aguiar com queimaduras em praticamente todo o corpo e seu estado é grave. O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia, de Vila Isabel.