PCC e CV se unem para vender drogas no interior de SP Consideradas as principais facções criminosas do País, o Primeiro Comando da Capital (PCC), de São Paulo, e o Comando Vermelho (CV), do Rio de Janeiro, se uniram para abastecer traficantes de drogas no interior de São Paulo. As atividades desta associação eram coordenadas e controladas de dentro da Penitenciária de Segurança Máxima (P1) de Mirandópolis (SP).