PCC 'lavava' R$ 15 mi por ano em empresa de ônibus

Uma prestação de contas que seria encaminhada à cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) mostra que a organização lavava cerca de R$ 15 milhões por ano só na Empresa de Ônibus Andirossi. Mais conhecida como Expresso 15.3.3., a empresa tinha 11 ônibus usados exclusivamente para distribuir cestas básicas na zona leste e transportar as visitas de presos das penitenciárias de Avaré, Presidente Venceslau e Presidente Bernardes, onde estão os principais líderes da facção criminosa. A descoberta foi feita pelos policiais da Delegacia Seccional de São Bernardo do Campo, que prendeu, na segunda-feira, 25, Dalmir Cerqueira, o Capela, de 30 anos, piloto (espécie de gerente) do PCC na cidade. Capela assumiu o cargo há duas semanas, depois das prisões de Paulo Freire da Silva, o Noturno, de Renato Kauffman da Costa, o Cauã, e de Alberto Dovanci, o Beto Alemão. Os três eram integrantes do tribunal do PCC da região, responsável pela execução de quatro pessoas em julho. Cerqueira, que havia assumido no lugar dos presos, foi localizado pelos policiais na Rua Paranapuã, no Jardim Represa. "Ele estava com 1,8 quilo de cocaína", afirmou o delegado Marco Antônio de Paula Santos, titular da Seccional de São Bernardo. Durante as investigações sobre as atividades do PCC na região, os policiais descobriram a existência da empresa de ônibus, que estava em nome de Marcelo Rossinholli, o Atalaia, e de sua sócia, Andrea Martins de Oliveira, mulher de um integrante do PCC preso com Rossinholli na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Na sede da empresa, os policiais apreenderam documentos para análise. Foi esse trabalho que levou à descoberta da prestação de contas feita por Andrea e por Augusto Martins, que trabalhou quatro anos como gerente da empresa. Martins foi interrogado ontem pela polícia e confirmou que Rossinholli era o dono. Depois de prender 14 e indiciar 33 acusados por formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídio, a polícia passou a apurar em separado a lavagem de dinheiro. A empresa de ônibus seria usada pelo PCC para lavar dinheiro obtido com tráfico de drogas. "Temos provas do crime precedente (tráfico), o que é necessário para caracterizar a lavagem", disse o delegado. Segundo ele, a empresa não cobrava pelos serviços, embora movimentasse R$ 15 milhões por ano. Todo o dinheiro para mantê-la vinha do PCC. O dinheiro do PCC Revista: Ao revistar a sede da empresa de ônibus Anderossi, a polícia obteve provas de que ela se sustentava com dinheiro do PCC Fontes: A empresa não cobrava as passagens dos parentes de presos transportados para o interior ou as cestas básicas entregues na Grande São Paulo às famílias dos detentos. Sem fonte de renda, a empresa era sustentada com dinheiro do PCC, que assim o lavava Contas: Além de escutas telefônicas e depoimentos, a polícia achou a prestação de contas da empresa ao PCC com gastos de R$ 400 mil. A polícia estima que R$ 15 milhões eram lavados por ano na empresa