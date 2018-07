PCdoB fecha com Paes e Gabeira recebe apoio de Niemeyer O candidato à prefeitura do Rio Eduardo Paes (PMDB) recebe apoio do PCdoB, na sexta-feira, na sede do comitê de campanha de Jandira Feghalli, que terminou o primeiro turno em quarto lugar. Paes assinará uma carta-compromisso para oficializar a adesão da legenda à sua candidatura no segundo turno. O apoio será anunciado por Jandira. PTN e PHS, que se coligaram ao PCdoB no primeiro turno, também apoiarão Paes. Ao longo desta semana, o candidato do PMDB já havia formado alianças com outras legendas de esquerda, como PT e PSB. Já Fernando Gabeira aposta em apoios individuais do campo da esquerda, como o que recebeu do arquiteto comunista Oscar Niemeyer nesta quinta-feira. No primeiro turno, Niemeyer tinha apoiado Jandira Feghalli. (Reportagem de Carla Marques)