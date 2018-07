PDG Realty tem lançamentos de R$946 mi e vendas de R$1,4 bi no 4º tri A PDG Realty teve lançamentos de 946 milhões de reais no quatro trimestre de 2013, período em que as vendas brutas da companhia alcançaram 1,4 bilhão de reais, informou a construtora e incorporadora nesta quinta-feira em prévia de resultados operacionais.