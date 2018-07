PDT decide apoiar Serra no segundo turno em São Paulo

Segundo a assessoria de imprensa do PDT, a decisão foi tomada após reunião entre Paulinho, que é deputado federal, Serra e o governador paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), nesta terça-feira.

Enquanto no Estado de São Paulo, o PDT faz parte do governo Alckmin, no âmbito nacional participa da administração Dilma Rousseff, que é do PT. O PSDB é o principal partido de oposição ao governo Dilma.

Paulinho foi apenas o sétimo candidato a prefeito mais votado no último domingo em São Paulo, com 0,63 por cento dos votos válidos.

Serra venceu o primeiro turno com 30,75 por cento dos votos válidos, enquanto Haddad somou 28,98 por cento.

O anúncio oficial do apoio do PDT a Serra deve ser feito na quinta-feira, em cerimônia na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, entidade ligada à Força Sindical, central da qual Paulinho se licenciou da presidência durante a campanha.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello; Texto de Eduardo Simões)