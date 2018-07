PDT reafirma apoio a Carlos Lupi e quer continuar na base

Figueiredo fez a declaração de apoio após reunião da qual participaram senadores, deputados, presidentes de diretórios regionais e a Executiva do PDT, além do próprio Lupi, para "unificar" o discurso, segundo um deputado da sigla, uma vez que parlamentares da legenda chegaram a pedir que Lupi deixasse o cargo.

"Os termos são muito claros: reiterar a confiança no ministro Lupi, deixar claro que o PDT tem consciência da importância de continuar na base do governo e a convicção de que a decisão sobre a permanência dele (Lupi) no Ministério (do Trabalho) cabe à presidente Dilma", disse o presidente à Reuters.

De acordo com uma fonte que acompanhou a reunião, alguns pedetistas como o deputado José Antônio Machado Reguffe (DF) e o senador Pedro Taques (MT), voltaram a pedir que o ministro deixasse o cargo. A informação foi confirmada por Figueiredo, que diminuiu o impacto das posições dissidentes no partido.

"Eles (Reguffe e Taques) manifestaram democraticamente a ideia de que o PDT deveria sair do ministério", disse o presidente. "Mas nós reiteramos a nossa confiança (em Lupi)."

De acordo com Figueiredo, há possibilidade de o PDT divulgar nota de apoio em seu site.

O Ministério do Trabalho tem sido alvo de denúncias de suposto esquema de cobrança de propina em organizações não-governamentais (ONGs) conveniadas com a pasta.

Logo depois, o ministro entrou na mira, após publicação de denúncias de que teria pegado "carona" em avião providenciado por empresário e dirigente da ONG Pró-cerrado, que meses depois assinou convênios com o Ministério.

A presidente Dilma decidiu manter Lupi no cargo para não limitar ainda mais as possibilidades que terá na reforma do primeiro escalão no início de 2012.

(Reportagem de Eduardo Simões e Maria Carolina Marcello)