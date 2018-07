PDT reelege Carlos Lupi para comandar o partido

Eleito por aclamação durante a Convenção Nacional da sigla, Lupi, que preside o partido desde 2004 após a morte de Leonel Brizola, teve sua posição recentemente fortalecida dentro da legenda ao conseguir a troca do comando do Ministério do Trabalho.

Na semana passada, o secretário-geral do PDT, Manoel Dias, foi anunciado como o novo ministro no lugar do também pedetista Brizola Neto, que não tinha apoio da ala majoritária do partido.

A troca era uma reivindicação da cúpula pedetista para apoiar o governo da presidente Dilma Rousseff no Congresso. Embora seja da base aliada, a legenda nem sempre vota de acordo com a orientação governista no Legislativo.

A mudança executada pela presidente fez parte de suas movimentações para acomodar os partidos da base já de olho em sua campanha à reeleição em 2014.

A movimentação de Dilma em direção à cúpula do PDT acontece também após possíveis adversários de Dilma na eleição do ano que vem --o senador Aécio Neves (PSDB-MG) e o governador de Pernambuco, Eduardo Campos (PSB)-- buscarem se aproximar da legenda.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)