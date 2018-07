PE anuncia contratação de leitos em hospital particular A Secretaria estadual de Saúde de Pernambuco anunciou hoje a contratação de 17 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) em hospitais conveniados da rede privada na região metropolitana e outros 35 leitos de UCI (semi-intensivo) - dez deles no interior - a um custo total de cerca de R$ 1,5 milhão ao mês. A medida busca enfrentar o movimento demissionários dos médicos da emergências dos hospitais públicos do Estado. De acordo com a Secretaria, 23 médicos faltaram aos plantões de hoje nas cinco grandes emergências do Recife e na de Caruaru, no agreste pernambucano. A avaliação oficial é de que os médicos continuam nos seus postos de trabalho, atendendo à população. Há o reconhecimento da secretaria de que a situação não está normal nas emergências, mas foi destacado que não ocorreu nenhum óbito por falta de atendimento.