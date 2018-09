PE confirma mais três mortes por dengue hemorrágica A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco confirmou nesta manhã outras três mortes por dengue hemorrágica, elevando para dez o número de vítimas fatais da doença no Estado neste ano. Os laudos foram confirmados ontem pelo Laboratório Central de Pernambuco (Lacen). Segundo a secretaria, as últimas mortes ocorreram em Jaboatão dos Guararapes, Recife e em Pesqueira, no agreste do Estado. A nova vítima de Jaboatão é um menino de 8 anos, que faleceu no dia 24 de abril, em casa. No Recife, a vítima foi um homem de 31 anos, falecido no dia 22 de abril, no Hospital Oswaldo Cruz, e em Pesqueira foi uma adolescente de 14 anos que, apesar de ter sido trazida para a capital, faleceu no dia 20 de abril, no Hospital Barão de Lucena. As outras sete mortes registradas foram de moradores de Jaboatão (três casos), Camaragibe, Abreu e Lima e Olinda, no Grande Recife, e de Santa Maria do Cambucá, no Agreste. Outros três falecimentos estão sendo investigados pelo Lacen, em moradores de Garanhuns, Olinda e Gameleira. Segundo dados da Secretaria, em todo o Estado foram notificados 15.325 casos de dengue este ano. Desses, 1.284 já foram confirmados. Ao todo, 156 pessoas contraíram dengue hemorrágica em toda Pernambuco, com 12 confirmações.