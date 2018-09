PE inicia reconstrução de cidades atingidas pelas chuvas

Em reunião realizada na manhã de sábado, no Palácio do Campo das Princesas, o governador Eduardo Campos (PSB) anunciou a liberação de R$ 50 milhões para a limpeza das cidades, recuperação do saneamento básico e estradas, atendimento médico, construção de moradias e aquisição de mantimentos.

Dos 181 municípios pernambucanos, 49 sofreram com os efeitos das precipitações. Destes, treze decretaram situação de emergência e nove, estado de calamidade. Mais de 14 mil pessoas estão desabrigadas e outras 15 mil estão desalojadas. Há onze mortes confirmadas e duas pessoas continuam desaparecidas.