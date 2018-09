PE já registra 30 cidades em emergência após chuva

Nove cidades se encontram em estado de calamidade pública, decretado pelo governador Eduardo Campos (PSB) e publicado hoje no Diário Oficial: Água Preta, Barra de Guabiraba, Barreiros, Correntes, Cortês, Jaqueira, Palmares, São Benedito do Sul e Vitória de Santo Antão.

De acordo com o levantamento da Defesa Civil, há no Estado 17.719 pessoas desabrigadas - aquelas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 24.331 desalojadas - aquelas que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares. Os números tendem a subir, com a atualização ao longo do dia dos afetados pelas chuvas.

Os municípios em situação de emergência são Agrestina, Altinho, Amaraji, Belém de Maria, Bezerros, Bom Conselho, Bonito, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Catende, Chã Grande, Escada, Gameleira, Gravatá, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Joaquim Nabuco, Maraial, Moreno, Nazaré da Mata, Palmeirina, Pombos, Primavera, Quipapá, Ribeirão, São Joaquim do Monte, Sirinhaém, Tamandaré, Vicência e Xexéu.

Foram afetadas também as cidades de Abreu e Lima, Aliança, Angelim, Araçoiaba, Belo Jardim, Cachoeirinha, Igarassu, Itamaracá, João Alfredo, Jurema, Limoeiro, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata.

Doações

Foi lançada em Pernambuco uma campanha de arrecadação de donativos. Em Recife, o Comando Geral da Polícia Militar (PM), no Derby, e o Quartel Central do Corpo de Bombeiros, na Avenida João de Barros, são os principais pontos de arrecadação. Porém todas as unidades desses órgãos também estão recebendo os donativos. Poderão ser doados alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos, materiais de higiene e limpeza e água.