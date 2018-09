PE pede criação de benefício às vítimas das enchentes

Segundo o governo, se aprovada, todas as famílias cadastradas terão direito, além do auxílio-moradia de R$ 150, à complementação do Auxílio Reconstrução. Os dois benefícios somados devem totalizar, no máximo, o valor de um salário mínimo (R$ 510). Cerca de 16 mil famílias estão desabrigadas ou desalojadas em Pernambuco, segundo estimativas do governo.

Para receber o Auxílio Reconstrução, os moradores das cidades atingidas pelos temporais deverão estar cadastrados e ainda ter pelo menos um dos seus integrantes participando das ações de reconstrução de moradias, prédios públicos, assistência a desabrigados ou quaisquer outras atividades relacionadas com a Operação Reconstrução.