PE tem 13 autuações por embriaguez entre 6ª e hoje Treze autuações por embriaguez, com 10 prisões. Este foi o resultado das blitze realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco entre a última sexta-feira (dia 27) e hoje, com utilização de bafômetro. Dos 13 autuados, três não atingiram o índice de flagrante, 0,3. Os outros 10 ultrapassaram este índice e foram multados, tiveram suas habilitações recolhidas e foram encaminhados para as delegacias de polícia civil mais próximas do local da blitz. Das 10 autuações com prisões, três ocorreram em Caruaru (PE), no agreste, duas em Araripina (PE), no sertão, e duas no Recife, além de uma em Serra Talhada (PE), também no sertão, uma em Garanhuns (PE), no agreste, e uma no município metropolitano do Cabo de Santo Agostinho (PE). Um dos autuados na blitz realizada na BR-104, em Caruaru, no final da manhã de sexta-feira (dia 27), gabou-se para os policiais rodoviários federais, de ter tomado, sozinho, um litro de uísque entre a quinta-feira feira à noite e a manhã da sexta. Ele estava no veículo com mais quatro pessoas, inclusive a mãe, e se envolveu em um acidente (leve) de trânsito.