PE vai pagar intercâmbio para alunos do 2º grau O governo de Pernambuco vai bancar curso de inglês, a partir do dia 21, para 24 mil alunos de escolas estaduais de ensino médio e os que tiverem melhor desempenho terão direito a fazer intercâmbio por um semestre letivo nos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá ou Nova Zelândia. A expectativa é de que em setembro do próximo ano 800 jovens pernambucanos de todas as regiões do Estado viajem para a experiência no exterior.