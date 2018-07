PE vai reforçar avisos sobre risco de ataque de tubarão O número de placas de advertência sobre o perigo de ataque de tubarão distribuídas em cerca de 20 quilômetros de orla marítima, nos municípios pernambucanos de Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Recife, vai aumentar das atuais 70 para 90, e as que se encontram em mau estado de conservação serão trocadas. A informação é do diretor geral do Corpo de Bombeiros, coronel Edemírio Oliveira. A distribuição de panfletos alertando para o perigo de tubarões também será reforçada. Segundo Oliveira, a iniciativa é anterior ao ataque de tubarão de ontem, na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, quando Wellington Luan dos Santos, de 14 anos, teve a mão direita decepada. A troca e a ampliação do número de placas ainda serão licitadas. Oliveira frisou que a placa fincada a poucos metros do local do ataque a Wellington está em bom estado de conservação. O adolescente foi transferido hoje para a enfermaria pediátrica do Hospital da Restauração e não corre risco de morte. Ele respira sem ajuda de aparelhos. Além de perder a mão direita, ele levou uma mordida nas nádegas de cerca de 30 centímetros de diâmetro, que atingiu os testículos e, de forma superficial, a parte óssea (osso sacro).