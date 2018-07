PE vê aumento no número de casos e mortes por dengue

Neste ano a dengue matou três pessoas, todas moradoras do Recife. Outros 45 óbitos estão sendo investigados. No ano passado, no mesmo período, não houve confirmações de mortos causados pela enfermidade no Estado.

O último balanço da secretaria apontou que neste ano foram registrados 552 casos suspeitos de leptospirose no Estado, sendo que 92 já foram confirmados. No mesmo período do ano passado, 175 de um total de 526 notificações foram confirmadas. Em 2010 foram confirmados cinco mortes provocadas pela leptospirose. Os casos foram registrados em Paulista, Gravatá, Primavera, Timbaúba e Barreiros.

Desses, os óbitos de Gravatá, Primavera e Barreiros - registrados entre julho e agosto deste ano - têm relação com as fortes chuvas que atingiram o Estado. No mesmo período de 2009, a secretaria contabilizou 12 mortos por leptospirose.