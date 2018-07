Peão é pisoteado por touro em rodeio de Barretos-SP

O público que compareceu na abertura da 53.ª Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, levou um susto, na noite desta quinta-feira, 21. O peão Delmo Mendes, de 25 anos, se apresentava quando, quase no final da montaria, perdeu o equilíbrio e caiu do touro que tentava domar. Ele não parou os oito segundos sobre o animal, exigido pelo regulamento das montarias, acabou sendo pisoteado pelo touro e desmaiou. Cerca de cinco salva-vidas afastaram o touro do local, para que Mendes fosse retirado de maca. Após receber atendimento médico da organização da festa, ele foi liberado e passa bem, segundo informações da assistência médica da organização. O peão deverá voltar às montarias nesta noite, se conseguir se recuperar a tempo. O animal a ser montando se chama Caiapó. Uma das mais tradicionais Festa do Peão de Boiadeiro do País começou na quinta, reunindo o melhor do rodeio e shows musicais tanto do gênero quanto de outros ritmos. O evento terminará no dia 31. Até domingo, 30 peões fazem suas montarias e somam notas. Os melhores irão competir no 16.º Barretos International Rodeo, que começa na próxima quinta-feira e distribuirá ao campeão da montaria em touros a premiação de R$ 130 mil. Assim, o campeão de Barretos estará classificado para o Mundial de Las Vegas, nos Estados Unidos, entre o final de outubro e início de novembro. O clube Os Independentes, organizador do evento, que investiu mais de R$ 12 milhões na festa, quer atrair, ao Parque do Peão, pelo menos 800 mil visitantes até o dia 31, com rodeios, shows e feira comercial.