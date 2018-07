Peão morre pisoteado por touro em Bragança-SP O peão Gustavo Daniel Pedro, de 21 anos, morreu hoje em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, após ser pisoteado por um touro, durante uma disputa de rodeio na noite de ontem. Segundo a prefeitura, Pedro, que participava de rodeios como peão profissional havia cerca de dois anos, estava com todos os equipamentos de segurança obrigatórios, mas não conseguiu se livrar das pisadas do animal, após cair na arena.