Pearson compra empresa de idiomas brasileira Grupo Multi

A Pearson adquiriu a companhia da família Martins, acionista controlador com uma fatia de 78 por cento, e da empresa de investimento Kinea por cerca de 440 milhões de libras (1,7 bilhão de reais) em dinheiro e irá assumir 65 milhões de libras em dívida.

O grupo listado em Londres disse que espera que a aquisição ajude a acelerar o desenvolvimento de suas escolas Wall Street English no Brasil, e que irá usar com o tempo os produtos e serviços do Grupo Multi em suas escolas de negócios e em outros países.

O Grupo Multi, que tem cerca de 800 mil alunos no Brasil, oferece cursos de inglês por meio das marcas Wizard, Yázigi, Microlins e Skill.

(Por Silvia Antonioli)