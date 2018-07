PEC do divórcio será promulgada na próxima terça-feira O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), convocou sessão conjunta do Congresso Nacional para promulgar a proposta de emenda constitucional (PEC) que acelera e simplifica o divórcio. A sessão ocorrerá na próxima terça-feira, 13, às 12 horas.