Peça de 27 toneladas cai de carreta em SP Parte do final da alça de acesso da pista sentido Ipiranga-Vila Prudente da Avenida Juntas Provisórias ao Viaduto Grande São Paulo, na região sudeste da capital paulista, está interditada desde às 20h de ontem em razão da queda de uma peça de 27t que era transportada por uma carreta. O veículo saiu do Guarujá, litoral sul paulista, com destino a Betim (MG). A queda da peça ocorreu no momento em que o motorista passava pela alça, uma curva fechada à direita. A carga ocupa um gramado lateral da pista e a faixa da esquerda da alça. Somente a faixa de rolamento está livre. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que não dispõe de um guindaste, a Usifast Logística Industrial, empresa responsável pelo transporte da peça, alega que possui um guindaste em Bragança Paulista, interior do Estado, mas que não poderá trazê-lo para a capital pois a Polícia Rodoviária Federal não autoriza a passagem do veículo pela Rodovia Fernão Dias.