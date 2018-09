Peça de 30 metros cai sobre operário em Sorocaba-SP Uma pá com mais de 30 metros e 2,4 toneladas, usada em torres para geração de energia, caiu e atingiu um operário de uma indústria de equipamentos para usinas eólicas, hoje, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Aparecido Moisés Guimarães, de 44 anos, movimentava a peça com dois colegas, quando o pórtico que a sustentava tombou e ele foi atingido pela pá.