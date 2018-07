Peça de 40 kg cai de torre de telefonia sobre casa Uma peça pesando 40 quilos despencou de uma torre de telefonia celular e destruiu parcialmente o telhado de uma casa, na quinta-feira, 25, em Sorocaba (SP). O equipamento caiu de uma altura de 30 metros e por pouco não atingiu uma criança de sete anos que brincava no local. O acidente aconteceu no bairro Dois Corações, zona norte da cidade. As pessoas que estavam na casa tomaram um grande susto, mas ninguém se feriu.