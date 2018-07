Peça de avião cai sobre casa em Sorocaba

O acidente ocorreu por volta das 5 horas e, de acordo com a dona da casa Helena Alcides de Araujo Cavalcante, de 55 anos, causou um grande susto. "Pensei que nosso muro estava caindo." Ao ver a peça no chão e o estrago no telhado, ela entrou em contato com a Polícia Militar. Na casa estavam também o marido e a mãe de Helena. Técnicos da Aeronáutica e do setor de perícias da Polícia Civil estiveram no local para investigar as causas do acidente. O dono do avião também se dirigiu à casa e assumiu a cobertura dos estragos.

A empresa responsável pelo avião, Flex Aero Táxi Aéreo, informou que a peça é parte do capô do motor da aeronave, e teria se desprendido por razões a serem apuradas. Segundo a empresa, a manutenção do avião está em dia e seus tripulantes são qualificados. A Flex Aero informou que vai colaborar com a investigação das causas do incidente, a ser feita pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

Em maio deste ano, um avião turbo-hélice sofreu pane e caiu sobre duas casas no Jardim São Guilherme, logo após decolar do aeroporto de Sorocaba. A aeronave pegou fogo e o piloto e o copiloto morreram no acidente.