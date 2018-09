Peça de carreta mata passageiro de automóvel no MS Uma peça de carro, ainda não identificada, matou hoje Edemar Grutzmann, 43 anos, na BR-163, a 60 quilômetros do centro de Naviraí (MS). O objeto, um parafuso das rodas ou gancho para prender cordas, estava fixado na carroceria de uma carreta, que se soltou e bateu no para-brisa do carro em que Grutzmann viajava, acertando-lhe a cabeça. A peça quase acertou também Neli Henrichsen, esposa da vítima, que estava no banco traseiro.