Peça de elevador explode e deixa um ferido em SP Um homem de 40 anos ficou ferido após a explosão do compressor de um elevador automotivo em Santo Amaro, na zona sul da capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência aconteceu na manhã desta segunda-feira. O homem estava trabalhando no momento da falha no equipamento. O Helicóptero Águia, da Polícia Militar, levou o acidentado até o Hospital das Clínicas. Não há informações sobre o estado de saúde.