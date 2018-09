Peça solta de caminhão mata motorista de carro em SP Uma mulher de 44 anos morreu ontem, após seu carro ser atingido pela peça que se soltou da roda de um caminhão, na Rodovia Assis Chateaubriand, região de Martinópolis, próximo a Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A vítima trafegava no sentido contrário do caminhão quando a peça se soltou e atingiu o vidro do seu carro. O acidente aconteceu na altura do km 417. A filha da motorista estava no banco traseiro do carro e não sofreu ferimentos. O motorista do caminhão não foi localizado. A polícia trabalha com hipótese de que ele não tenha percebido a peça se soltar.