Peça solta não atrasa volta do Discovery, diz Nasa

Um representante da Nasa (a agência espacial americana) disse que a descoberta de que uma peça do Discovery se soltou da nave não deve atrasar o retorno do ônibus espacial à Terra, previsto para o sábado. Astronautas a bordo do Discovery revelaram nesta sexta-feira ter encontrado algo flutuando no espaço. O objeto retangular tinha entre 30 cm e 45 cm de comprimento e foi visto perto da asa direita. Após uma análise de fotos tiradas pelos astronautas, engenheiros da Nasa concluíram que se tratava de uma das três peças de metal usada no isolamento térmico da nave. Segundo o coronel Terry Virts Jr., que trabalha no controle da missão, a peça ajuda a proteger do calor o leme da Discovery durante a subida ao espaço. Ele disse que a peça "não é um fator" na reentrada na atmosfera. "Temos confiança de que não haverá impacto na entrada", disse. Ilusão de óptica Os peritos também investigaram o que os astronautas disseram ser uma irregularidade na superfície do leme na cauda do ônibus espacial. O controle da missão disse que isso provavelmente foi uma ilusão de óptica, causada pelo ângulo de visão dos tripulantes. Os sete tripulantes da Discovery iniciaram a atual missão no dia 31 de maio para levar à Estação Espacial Internacional (EEI) o módulo de um laboratório japonês. O ônibus espacial já se separou da EEI e está realizando checagens de segurança antes do retorno à Terra, que pode ser adiado de acordo com as condições meteorológicas no Cabo Canaveral, na Flórida. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.