Peças de valor arqueológico são apreendidas Seis peças arqueológicas que eram vendidas pela internet foram recuperadas em Minas por ordem da Justiça. As peças foram encontradas próximas às cidades de Diamantina, Serro e Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. O Ministério Público Estadual (MPE) não revelou quem era o responsável pelas vendas.