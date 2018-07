Peças roubadas durante a guerra são retornadas ao museu do Iraque

No passado, o acesso ao Museu Nacional do Iraque era tão restrito que o local ganhou o apelido de "lojinha" privada do ex-líder saddam Hussein.

Em 2003, após a queda de Saddam e durante os combates entre as tropas americanas e tropas leais ao regime caído, o museu testemunhou um dos eventos mais trágicos da sua história: muitos artigos de valor inestimável foram roubados ou destruídos.

Mas desde a restauração do governo no país, cerca de 5 mil das 15 mil peças que foram roubadas voltaram ao seu lugar de origem. Muitos estavam em poder de negociantes de obras de arte nos Estados Unidos e Europa.

Os funcionários do museu querem recuperar mais objetos que atestam a história da região desde a civilização mesopotâmica, 5 mil anos atrás, e devolver à instituição a sua antiga glória.