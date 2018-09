Pecuarista dá feno e silagem para o gado

Semana de tempo ensolarado e seco em praticamente todas as regiões analisadas. Apenas em Iguape houve chuviscos, mas nada que alterasse a umidade do solo que continuou em queda em todas as áreas. Barretos, Jaboticabal, Ribeirão Preto e Taubaté estão com a umidade do solo abaixo de 30% e Ilha Solteira São José do Rio Pardo, abaixo de 20%.

As temperaturas se mantiveram com padrão de outono, com altas durante a tarde e declinando acentuadamente à noite, entretanto sem riscos de geadas.

Chuvas abaixo da média em maio estenderam-se durante o mês de junho e, somadas às temperaturas mais baixas, resultam em pouca oferta de pasto para o gado. Os pecuaristas são obrigados a fornecer alimentação suplementar (feno e silagem) aos animais, o que aumenta os custos para manter a oferta de carne e leite no mercado.

O tempo seco favoreceu a colheita da cana-de-açúcar, situação bem diferente do mesmo período do ano passado, em que as chuvas frequentes dificultaram a colheita. Para quem já colheu toda a cana bisada que sobrou do ano passado é tempo de começar a colher uma cana com maior produtividade, com nível de ATR (Açúcar Total Recuperável) superior.

Feijão em alta. Está terminando a colheita do feijão de segunda safra. Estão terminando também o plantio e os tratos culturais da terceira safra e os preços estão em alta, compensando o custo maior da produção.

O clima favorece produção de hortaliças do Cinturão Verde (Suzano e Mogi das Cruzes), que usam a irrigação para produzir. Culturas como alface, brócolis e couve-flor estão com boa qualidade e produtividade alta. Com o frio, diminui o consumo e aumenta a oferta, reduzindo os preços no mercado. E o clima mais seco exige menor quantidade de aplicação de defensivos químicos, o que contribui para diminuir os custos.

Safrinha. Já começou a colheita do milho safrinha e os produtores do oeste e noroeste que plantam mais cedo tiveram um período de pouca chuva durante o florescimento da cultura, o que poderá resultar em produtividade menor.

Segue também a colheita do algodão em Ituverava, Casa Branca e Miguelópolis. Com o clima mais seco a produtividade é um pouco menor, entretanto os preços estão altos, o que anima os cotonicultores. O clima favorece também a qualidade do tomate colhido nos municípios de Campinas, Sumaré e Piedade.

ANA MARIA H. DE ÁVILA É PESQUISADORA DO CEPAGRI/UNICAMP, PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE TEMPO E CLIMA, ACESSE WWW.AGRITEMPO.GOV.BR