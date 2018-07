Pecuarista deixa boi mais tempo no pasto

A passagem de uma nova frente fria trouxe chuvas para parte do Sudeste do Brasil, com precipitações mais intensas na faixa leste de São Paulo. Com isso, as reservas de água no solo subiram em boa parte do Estado. Em Votuporanga, Ilha Solteira, Presidente Prudente e Barretos, porém, houve falta de chuva, baixando a umidade do solo. Apesar das diferenças regionais, o regime de chuva e a temperatura favorecem as pastagens em todo o Estado. Se comparado a dados históricos, neste ano o período úmido prolongou-se além do normal, facilitando o trato do gado no pasto. Com a possibilidade de manter o gado no pasto a um custo menor e sabendo que a oferta de animais no mercado é baixa neste ano, os pecuaristas têm negociado os animais em melhores condições, o que explica a elevação dos preços do boi gordo no mercado interno. MILHO SAFRINHA Os produtores de milho safrinha também estão satisfeitos com as condições do tempo neste ano. Desde a semeadura - entre o fim de fevereiro e o início de março - as chuvas têm sido regulares e a umidade do solo se manteve em níveis adequados para a cultura durante a maior parte do ciclo. A expectativa é a de que a produtividade seja elevada e que o produto chegue ao mercado com bons preços. COLHEITA A chuva não comprometeu os trabalhos de colheita do café em todo o Estado, com boas condições para o transporte e a secagem dos grãos. A expectativa de uma boa produtividade e a chegada de maior volume de café ao mercado já foram suficientes para baixar os preços do produto. As condições do tempo também favoreceram a colheita da cana, após os atrasos observados entre o fim de abril até meados de maio. Neste mês, a elevação na oferta já causou redução de preços nas usinas. Em Presidente Prudente, Ibirarema e Palmital os níveis atuais de umidade do solo favoreceram a colheita da mandioca, com boas condições operacionais para o arranquio e o transporte da raiz até as indústrias. Nos pomares de laranja com variedades precoces de Matão, Araraquara e Itápolis a colheita vem ganhando ritmo após o pequeno atraso provocado pela chuva em maio. A alta amplitude térmica das últimas três semanas contribui para acentuar a coloração das frutas e a qualidade do suco, características importantes para a indústria e que facilitam a comercialização da fruta in natura. *Fábio Marin é pesquisador da Embrapa Informática Agropecuária. Para mais informações sobre tempo e clima, acesse www.agritempo.gov.br