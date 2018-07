Pecuarista deve seguir regras do MT Legal Cerca de 110 mil fazendas pecuárias de Mato Grosso terão de se ajustar às regras do programa MT Legal, que pretende regularizar a situação fundiária e ambiental de propriedades e posses rurais do Estado. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, o primeiro passo é fazer o Cadastramento Ambiental Rural. Depois, o sistema identifica, automaticamente, qual é a situação da propriedade e se é necessário fazer os ajustes ambientais. Tel. (0--65) 3622-2970.