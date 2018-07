Pecuaristas devem vacinar contra aftosa

Bovinos e búfalos de São Paulo com idade até 24 meses devem ser imunizados contra a febre aftosa até o último dia de maio.De acordo com estimativas do Serviço de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura do Estado, serão vacinados nesta primeira etapa da campanha de 2010 quase 5 milhões de animais. Desde 1996 o Estado de São Paulo não registra casos da doença. Na campanha realizada em novembro passado, a cobertura da vacina atingiu cerca de 98% do rebanho.