Pecuaristas voltam a ofertar gado

O mercado físico de boi gordo deve encontrar alguma estabilidade nos preços nos próximos dias. Na semana passada, pecuaristas aumentaram a oferta de gado, os preços caíram e os frigoríficos melhoraram a escala de abate. No início desta semana, o mercado esteve calmo, com poucos negócios.

Os frigoríficos estariam com escala de abate completa nesta semana, que será curta por causa do feriado de sexta-feira. A expectativa é a de que o pagamento dos salários na virada do mês e o fim de semana de Dia das Mães favoreçam o consumo de carne bovina. Com isso, os frigoríficos podem voltar às compras, sustentando as cotações da arroba de boi gordo.

PASTAGENS RUINS

Em contrapartida, as más condições das pastagens em algumas regiões produtoras, como Mato Grosso do Sul, são um problema para o produtor. Sem condições de manter o gado no pasto, o pecuarista tende a ofertar os animais no mercado, o que contribuiria para pressionar as cotações.

Quanto ao comércio exterior, após cerca de quatro anos, o Chile retomou as compras de produto nacional, embargadas em 2005 por causa do surto de febre aftosa em Mato Grosso do Sul. Inicialmente, 16 unidades de São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais e Goiás estão habilitadas a fornecer o produto aos chilenos.