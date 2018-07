Pedaço do muro de Berlim é vendido por R$ 20 mil

Uma casa de leilões de Berlim diz ter vendido uma das últimas partes do muro de Berlim por mais de 7,8 mil euros, o equivalente a mais de R$ 20 mil. O grande pedaço do muro que dividia a capitalista Berlim Ocidental da parte comunista Oriental, coberto de pichações, foi comprado para ser exposto em um escritório. Vários fragmentos falsos do muro foram vendidos no passado, mas a casa de leilões garante que o item vendido é genuíno. O muro foi derrubado em 1989, depois do colapso da Alemanha comunista. Por quase três décadas, ele manteve os berlinenses divididos. Mais de mil pessoas foram mortas tentando fugir da Alemanha Oriental. Muito do muro derrubado foi usado para construir estradas. Outras partes foram coletadas e usadas em um monumento. Há partes autênticas do muro expostas em museus e universidades ao redor do mundo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.