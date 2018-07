Pedágio de R$ 1,50 na Régis Bittencourt começa dia 29 A Autopista Régis Bittencourt, administrada pela OHL Brasil, informou hoje que iniciará a partir da zero hora do dia 29 de dezembro a cobrança de pedágio nas praças localizadas no km 299 (região de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo) e km 485 (região de Cajati, SP) da rodovia Régis Bittencourt (BR-116, que liga São Paulo a Curitiba). Ao todo, serão seis praças de pedágios bidirecionais em 401,6 quilômetros de rodovia. A tarifa para automóvel de passeio será de R$ 1,50 por praça e foi calculada de acordo com o contrato assinado com o governo federal em 14 de fevereiro deste ano, que estipula que o valor oferecido no leilão seja corrigido pela variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, de junho de 2007 ao mês anterior do início da cobrança. A concessão da rodovia Régis Bittencourt foi arrematada pela OHL Brasil em leilão realizado pelo governo federal em outubro de 2007. Segundo a empresa, nos primeiros seis meses da concessão, a concessionária Autopista Régis Bittencourt realizou trabalhos iniciais com objetivo de eliminar os problemas emergenciais da rodovia. "As equipes da concessionária trabalharam diariamente na recuperação do asfalto, limpeza dos canteiros, reposição de placas, nova sinalização de pista, capina do mato, reforma de passarelas e reforço da segurança de pontes e viadutos", informou a empresa. Em 15 de agosto de 2008, após os primeiros seis meses, a concessionária começou as obras de recuperação da rodovia e passou a oferecer os serviços de atendimento ao usuário.